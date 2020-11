Jorge Zabaleta recordó su época de “fotógrafo” de Felipe Camiroaga: “Era invisible”

Una de las preguntas que se formuló en el programa Socios de Francisco Saavedra, fue los momentos en los que los famosos han tenido que sacar fotografías a otros famosos por no ser tan conocidos.

En ese sentido, el actor chileno Jorge Zabaleta reveló un momento en el que tuvo que ser el “filmer” del fallecido animador de televisión Felipe Camiroaga.

“Me pasaba cuando salía con él yo era invisible. Llegábamos y era como ‘Felipito y la cuestión, córrase usted’ y yo era el que sacaba la foto. No había nada que hacer”, dijo.

Pero eso no fue todo, ya que el actor también le tiró un “palito” a los famosos que no han querido ser fotógrafos.

“Uno tiene que saber dónde meterse, hay tipos que no son tan conocidos y son creídos. Me ha pasado de repente en un aeropuerto y estás con otra persona y dicen ‘yo no soy fotógrafo’, qué te cuesta sacar una foto”, dijo.

“Les cuesta y se ofenden porque la gente no los conoce”, cerró.