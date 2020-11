Nacho Gutiérrez entregó detalles de su polémica salida de CHV: “Contrataron actores para enseñarme a ser amanerado”

El periodista Ignacio Gutiérrez fue uno de los invitados al programa de Instagram de la actriz Teresita Reyes, en donde el comunicador entregó detalles de su bullada salida de CHV.

Cabe recordar que el exconductor de “Buenos Días a Todos” ganó una demanda en contra del canal privado, luego de que entablara una demanda por discriminación.

Sobre esto, desclasificó: “Yo hubiese preferido que me echaran y que me dijeran malo, que hacía mal mi pega, pero ni siquiera me estaban despidiendo, sino que contrataron actores para que me enseñaran a ser amanerado, a vestirme de tal forma para que yo de verdad me viera gay en pantalla y así una seguidilla de reuniones en que tú dices, ‘¿cómo?”.

Tras esto Ignacio señaló que a estos actores le pagaban para que le enseñara a él “a caminar de cierta forma, y a ponerme colores más femeninos. El actor delante hacía como una especie de coaching. Evidentemente había toda una organización detrás”, sostuvo.

En este sentido reflexionó: “Yo creo que hoy día en televisión tenemos que ser tal cual todos, para precisamente reflejar a los chilenos, la diversidad, pero no como una actuación”, agregó Gutiérrez, quien aseguró tener amigos que son “bien afeminados, depende de la libertad de uno cómo lo quiera vivir, pero nadie te puede obligar y menos a través de la importancia que tiene la tele, a asumir roles“.

Finalmente expresó: “Hoy estoy más grande, han pasado varios años. Hoy ese dolor me permite enfrentar altos y bajos en mi vida de una manera un poquito más simple“.

Aquí puedes revisar la entrevista: