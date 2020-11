VIDEO | Novia de “Contra viento y marea” sufrió intento de “encerrona” en Santiago junto a su ahijado y compartió desgarrador registro

Karla Fonseca se hizo conocida en el país luego de participar en el programa “Contra viento y marea”, espacio conducido por el conductor de televisión Francisco Saavedra.

En el capítulo, la joven emocionó a todos los televidentes con su historia de superación, puesto que padecía una grave enfermedad, razón por la cual tuvo que se trasplantada de hígado en diciembre del 2019.

Pese a esto, Fonseca logró recuperarse, según lo comunicó en sus propias redes sociales, causando alivio en la mayoría de sus seguidores quienes estaban atentos a su estado de salud.

No obstante, durante esta jornada la exparticipante del programa volvió a vivir un complejo momento, puesto que sufrió un intento de “encerrona” en Santiago, cuando delincuentes le intentaron robar su vehículo y sus pertenencias, todo eso mientras iba con su ahijado en el auto.

“Les hablo para contarles que estaba acá en el Hospital Calvo Mackenna, porque vine a buscar unas donaciones para el Hogar Timoun Piti, y me robaron el celular, me hicieron una encerrona, me querían robar el vehículo, con mi ahijado dentro del auto, gracias a Dios no lo lograron”, dijo Karla en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, aseguró que en el hospital la auxiliaron y que dejaría constancia en Carabineros. Tras contar su historia, la joven recibió el rotundo apoyo de los usuarios de la plataforma, quienes intentaron tranquilizarla.

Revisa la publicación acá: