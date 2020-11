Yazmín Vásquez reveló divertida anécdota con Horst Paulmann: él la ayudó en complejo momento

En una nueva emisión del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, estuvo invitada la animadora Yazmín Vásquez, quien reveló una singular anécdota que vivió con el empresario Horst Paulmann.

En el espacio, Vásquez relató que vivió un incómodo momento en un centro comercial, específicamente en el estacionamiento de este establecimiento.

Esto, porque aseguró que cuando se iba a ir del centro, le pasó el ticket del estacionamiento a su hijo, sin percatarse que éste se había comido parte del papel, lo que le imposibilitó su salida.

“Veo a Santi (su hijo) como un ratón. Se había comido el ticket pero había dejado el código de barra”, sostuvo. Tras esto, contó que de igual manera intentó ingresar el papel en la máquina, pero que no fue aceptado.

“(Me dicen) ‘va a tener que volver a la recepción a pedir que por favor le cobren el ticket’. Me subo al ascensor y la cosa es que habían cuatro hombres en el ascensor, y yo me bajo y él se baja conmigo“.

En este sentido, precisó que con ella se bajó el empresario Horst Paulmann, dueño del mall, aunque en una primera instancia ella no lo reconoció.

“Y yo digo ‘por la ctm’. Él me mira y me dice ‘¿disculpe, qué le pasa?”, sostuvo Yazmín. Tras esto, ella le contestó que “¿puede creer que en este mall de mierda me han hecho volver porque mi hijo se comió el ticket?, pésimo”.

“Y me dice ‘ya, yo la voy a ayudar, dígame la patente del auto"”, no obstante, Yazmín señaló que no sabía la patente puesto que el vehículo era nuevo.

A pesar de esto, aseguró que “entonces me ayuda, saca un celular, que era muy ordinario” y según ella, dice que es Horst Paulmann y que solicitó ayuda para la animadora.

“Llegan las motos y él amablemente me dice ‘la voy a tener que acompañar"”, sostuvo. Finalmente relató que “me acompaña, me sube al auto. Cuento corto, ¿puedes creer que soy tan ordinaria que me subo al auto? y él se va caminando al lado mío?“, dijo, causando risas en los presentes.