“Yo lo tomo en brazos y digo ‘este bebé es mío’”: Rafael Araneda y Marcela Vacarezza se abren en sensible entrevista sobre llegada de su hijo Benjamín

Un emotivo momento se vivió en el programa especial de Univision, llamado “Dando gracias, más unidos que nunca”, protagonizado por el conductor de televisión chileno Rafael Araneda y la animadora Marcela Vacarezza.

En el espacio -y en el contexto del Día de Acción de Gracias celebrado en Estados Unidos, los animadores se refirieron a la llegada de su hijo Benjamín, a quien adoptaron hace ya varios meses.

“Aparece este niño maravilloso, Benjamín, en vida de nosotros de una manera completamente inesperada pero increíble“, sostuvo Vacarezza durante el programa.

Posteriormente habló Florencia, hija de los conductores de televisión, quien tuvo le primer contacto con el pequeño Benjamín.

“Fuimos con mi curso que yo tenía en Chile, fuimos a acompañar a los niños que estaban ahí, y me dijeron ‘¿quieren ir a ver a los bebés?’ y entramos y habían como seis cunas y todos durmiendo, y había uno que se reía, que jugaba, que lo miraba, y yo de ahí me quedé y no me fui más“, sostuvo la joven.

Una historia muy similar a la que contó Marcela, quien detalló que “yo me acuerdo lo mismo que ella, que yo lo vi en su cuna, me tira los brazos, me mira con esos ojos… yo lo tomo en brazos y digo ‘este bebé es mío’“, relató.

Finalmente, el animador Rafael Araneda explicó que “sentí sensaciones, no solamente emocionales, sino que físicas, como una corriente. Yo no sabría describirlo”, expresó.

Revisa el momento a continuación: