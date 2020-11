Cecilia Gutiérrez “desvinculó” a Sergio Rojas del “Primer plano del pueblo”: “No comparto la forma”

El pasado jueves la conductora del “Primer Plano del pueblo“, Cecilia Gutiérrez, entregó una sorpresiva noticia a sus seguidores.

Al inicio de este señaló que continuaría el proyecto sola, sin su compañero, el también periodista Sergio Rojas.

“Hay confianzas y hay quiebres que son irreparables en muchas cosas, sobre todo porque él va a seguir trabajando en Me Late y para mí ya es etapa superada y yo jamás lo iba a hacer elegir entre el Me Late y el Primer plano del pueblo, entonces como no lo iba a hacer elegir, elegí yo”, partió señalando.

Luego continuó: “Opté por continuar este proyecto sola inicialmente, vamos a ir sumando gente de a poco“, asegurando que su cariño por Rojas se mantenía intacto.

Rojas, por su parte, se mostró sorprendido en la transmisión, ya que se habría enterado minutos antes de la decisión que tomó Gutiérrez. A pesar de esto, también aseguró que no tenía ningún tipo de rencor contra Cecilia.

“Por respeto y cariño a ustedes creo que es importante contarles que me entere al aire que ya no sería parte del Primer plano del pueblo. Cecilia decidió continuar sola y lo respeto como todas las decisiones que ha tomado”, sostuvo el periodista a través de Instagram.

La respuesta de Sergio Rojas.

El comunicador aprovechó el momento para reflexionar sobre este cambio. “No comparto la forma, nunca entiendo mucho al ser humano pero así es la vida, llena de matices, sin sabores, alegrías, penas, amores y desamores. Si no, ¿qué sentido tendría no? Nunca dejaré de creer ni confiar porque así aprendí a ver la vida”, partió señalando.

Luego continuó: “Gracias por su cariño siempre y sólo queda desearle brillo a Cecilia a quien no le guardo ningún rencor aunque en estos momentos estoy un poco shockeado y con un sin sabor. No por la decisión que tomó, sino por la forma. Esto es un aprendizaje para todos, hagamos las cosas pero bien, nadie nos obliga a estar con otro pero si no queremos, separémonos bien”.

Respecto a su salida del espacio, él explicó que lo hizo por “El respeto y cariño hacia ustedes (…) es cuando el profesionalismo se pone a prueba y es cuando se ve de qué estamos hechos“.

Aquí puedes ver la publicación de Sergio Rojas: