“Eres un ser lleno de odio”: Karen Bejarano arremetió contra Marcelo Ríos por dichos sobre las mujeres

La cantante Karen Bejarano se refirió a las polémicas declaraciones de Marcelo “Chino” Ríos” sobre el movimiento feminista y las denuncias de violación.

Recordemos que el exnúmero uno ha estado en la palestra luego de que acusara a la diputada Pamela Jiles de abuso sexual, cuando él tenía 14 años, palabras de las cuales se retractó al día siguiente señalando que no fue así.

Estos dichos fueron mencionados en el programa “Las Indomables”, que es conducido por Patricia Maldonado y Catalina Pulido, donde además de revelar la situación con Jiles, también se refirió al feminismo.

“¿Qué opinai del feminismo? A propósito de esto que las mujeres pueden y los hombres no ¿Qué opinas tú de esta cuestión del feminismo que a mí me tiene guatona?”, partió preguntando Catalina Pulido.

Ante esto, Ríos replicó: “Hay una canción que hacían las hue… que salían a la calle ¿Cómo era? Buena, tenía ritmo la hu… (…) Pesco poco. Nada que decir. Una estupidez. No me da nada“, partió señalando.

Luego añadió: “Hoy en día, sale una galla conocida diciendo: ‘A mí me violaron hace 37 años. Fui violada’ ¿Qué contai 37 años después? ¿Para qué? ¿Por qué no contaste cuando te violaron? Ahí es cuando la cuestión vale“.

Estas últimas declaraciones le valieron para múltiples críticas, donde destacó la de Karen Paola. “Claramente no tiene idea lo que significa ser abusad@ o violad@… el miedo, la culpa, que te apunten con el dedo o el más peligroso y que ellos están avalando, “QUE NO TE CREAN” te impide hablar del tema y cuando pasa el tiempo y algunas víctimas deciden hablar, es por ell@s y por sanar ese trauma que fue provocado y te impide avanzar. Realmente me dan pena sus hijas… eres un ser lleno de odio“, sostuvo la cantante.