¿Es su clon? Ignacia Allamand publicó foto junto a su sobrina y sorprendió por el gran parecido entre ambas

La actriz Ignacia Allamand compartió una fotografía en compañía de su pequeña sobrina, la cual fue compartida en Instagram, causando sorpresa entre sus seguidores.

Esto por el gran parecido que tiene con la menor, que es hija de su hermana.

Más de un cibernauta aseguró que se trataba de su “clon”, e incluso que podría ser su hija.

En la postal Ignacia Allamand escribió: “Perdón lo desaparecida pero han sido días inteeeeensos… Se suponía que me iba y luego no y después sí y ahora… ¡¡Ya no se nada!! Que año extraño este 2020…”.

Luego agregó: “He podido pasar tiempo con mi sobrina/ahijada en el taller de la @oliviaallamand_art que es uno de mis lugares favoritos porque hay muchos lápices y dibujos para pintar y tijeras y scotch y papelitos y me encanta!!”.

Aquí puedes ver la comentada imagen: