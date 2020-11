¿Por qué no pudo? Gala Caldirola se quedó con las maletas hechas y no pudo regresar a Brasil

El pasado jueves Gala Caldirola tomó sus maletas junto a su hija para regresar a Brasil, pero un pequeño detalle le impidió tomar el vuelo.

La española tenía la intención de reunirse con su esposo, el futbolista Mauricio Isla, luego de que pasaran unos días en Chile.

No obstante, el inconveniente les impidió tomar el vuelo: “Pues, me quedé con el pasaporte en las manos. Hemos tenido un pequeño percance y no voy a poder volver a Brasil“.

Luego agregó: “No pudimos volar, así que nos quedamos en Chile. Estábamos listas para llegar con papá @mauricioislaoficial4“.

Cabe señalar que la modelo no entregó detalles de por qué no pudo tomar el vuelo.