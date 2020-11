¡Se supo todo! Marlen Olivari iba a protagonizar el famoso video de la “Chica Eléctrica”

En una entretenida entrevista a través de la cuenta de Instagram del programa de la Seremi de Culturas, Santiago es de Todos @Stgoesdetodos, que busca llevar el arte de manera gratuita a todos los rincones de la capital, Jimmy Fernández, el vocalista y fundador de La Pozze Latina, conversó con Hugo Valencia para promocionar lo que será el show gratuito que ofrecerá hoy viernes a las 20.00 horas en una nueva edición del festival online Santiago es de Todos.

Durante el programa, el periodista le consultó al artista sobre la modificación de la letra de su canción “Chica Eléctrica” que dice “Tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26”. Frente a esto, el músico contestó que “hoy recibo con mucha buena onda la reacción del público cuando canto que la Chica Eléctrica tiene 36, porque dentro de la gente que nos va a ver hay jóvenes, pero también algunos con 30, incluso 50 años. Se trata de cambiar con los tiempos que hoy corren y las demandas que exige la sociedad”.

Pero el tema no quedó ahí, puesto que Jimmy reconoció que la canción, hoy casi un himno del rap chileno, la piden más de una vez y que usualmente la tocan dos veces en los eventos. “Te podría contar muchas cosas al respecto, por ejemplo, ¿sabes quién debió haber sido la protagonista del video musical? Redoble de tambores…”

“Hicimos un casting en esos años, estamos hablando de 21 años atrás. Y se presentaron muchas chicas en traje de baño. Pero sin lugar a dudas, cuando mostrábamos el casting, todos apuntaban a la misma chica, todos concordaban con la elegida y decían: “‘¡Es ella, es ella!”. Luego, lo conversamos y ella aceptó protagonizarlo”.

“¿Quién?”, preguntó Valencia, tras lo cual el cantante aseguró que era “¡Marlen Olivari!”, expresó, reconociendo que en ese entonces no era famosa, ni estaba cerca de ser la Show Woman en la que después se convirtió. Sin embargo, Fernández reconoce que la grabación del video sufrió un retraso y que los tiempos no coincidieron con los de la “soñada Chica Eléctrica”, por lo que posteriormente ella no pudo grabar ni participar de la producción.

“Eso sí, tenemos un video de ella bailando la Chica Eléctrica… Nunca conversé con ella al respecto, eventualmente se lo diré en alguna oportunidad”, sostuvo finalmente.

