Begoña Basauri en picada contra ministra de las Culturas: “En ningún país del mundo un ministro dice eso y sigue en su cargo”

Varios son los artistas que han cuestionado duramente las declaraciones de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés.

Cabe recordar que la titular de las Culturas declaró que “un peso que se coloque en Cultura, es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos“, en entrevista con CNN Chile.

Una de las personas que criticó severamente a la secretaria de Estado fue la actriz Begoña Basauri, quien se desahogó en una íntima entrevista con Francisco Saavedra.

“¿Qué te parecieron las declaraciones de la ministra de las Culturas?”, fue la consulta que “Pancho” le hizo a Begoña. Ante esto, la actriz respondió que “creo que en ningún país del mundo un ministro dice eso respecto a su cartera y sigue en su cargo“.

“A mí más que las declaraciones de la ministra de Culturas, me llama mucho la atención que no haya tenido ningún tipo de repercusión“, continuó señalando Basauri.

“O sea… imagínate esas declaraciones en el ministro de Defensa, llévalas al ministro de Economía, creo que es no entender nada, no entender que la cultura de un país no pasa por encender o apagar el televisor”, sostuvo la artista.

En esta misma línea, aclaró que “la cultura del país pasa por un alfarero, la cultura del país pasa por entender cómo se hace greda en Pomaire versus cómo se hace en la Región del Maule, todo eso es la cultura, que es un bien que es inmaterial”.

“Entonces, que la persona que está a cargo de eso sienta que un peso que se invierte en eso se le quita a algo que realmente le importa a los chilenos, es para llorar“, declaró finalmente.