“No alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor”: Cantante de “Ráfaga” perdió a tres miembros de su familia este año

Un doloroso mensaje escribió el cantante del grupo musical “Ráfaga” Ariel Puchetta en Instagram.

Esto, tras la muerte de tres miembros de su familia este año: su madre, su padre y su hermana. Fue el caso de su madre el que se dio a conocer últimamente luego de que el músico se retirara del programa argentino Cantando por un Sueño para cuidarla. Finalmente murió de COVID-19.

“Qué decir en estos casos? En 26 de septiembre de 2019 éramos 5 hoy ya 26 de noviembre solo quedamos @karinapuchetta7015 y yo!”, escribió en su última publicación de Instagram.

“El lunes 23 pasado se me fue mi viejita después de haber sufrido la pérdida de su compañero de vida y lo que es peor tuvo que despedir a mi hermana!”, agregó.

“Yo sé que muchos dirán rézale a Dios por su alma, Dios sabe lo que hace, por algo pasan las cosas y todas esa palabras para consolar pero realmente no alcanza y no alcanzarán nunca las palabras para tanto dolor pero obviamente yo voy a seguir viviendo y haciéndome el boludo porque otra no queda!”, dijo.

“Lo único que deseo y lo único que me queda por creer es que ella por fin se reencuentre con mi hermana y mi papá y les diga que los amo y los extraño con todo mi corazón! Fuiste la mejor mamá que me pudo haber tocado, te amo hasta la eternidad Mamá”, cerró.