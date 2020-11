Kel Calderón entregó detalles del quiebre con su padre: “La decepción es demasiado grande”

Hace unos cuantos días Kel Calderón se refirió al complejo panorama familiar que enfrenta, donde la relación con sus padres llegó a su fin, luego del episodio que protagonizó su hermano Hernán “Nano” Calderón.

Ahora, en una entrevista con LUN, entregó más detalles de este quiebre: “(Mi papá) está sobrepasado con la situación, estaba sufriendo mucho por tener a su hijo privado de libertad. Lo único que le empezó a importar fue eso. Los sentimientos opacaron un poco la razón”, sostuvo.

Luego continuó: “Uno no puede salvar a una persona de sí mismo. No quiere decir que yo no quiera a mi papá, pero a pesar de que una quiere hacer lo mejor y tiene las mejores intenciones, tomamos posiciones diametralmente distintas. Él decidió representarse solo porque no estaba de acuerdo con todo lo que pensábamos las personas que estaban a su alrededor“.

En este sentido la “casi abogada”, señaló que le pareció una decisión “equivocada”, y que “uno puede entender, pero no compartir”.

“Independientemente de todo lo que pueden hacerse los miembros de una familia, tú los quieres a todos. Y cuando tú los quieres a todos es desgarrador. Entonces, partió una época muy dolorosa de meses y ha sido continuo”, sumó.

Luego añadió: “Cuando alguien muere, la gente se va para su casa y espera que la vida siga para adelante. Pero acá, ese día cambió la vida de todos y nada volvió a ser igual“.

Finalmente se refirió a una posible reconciliación antes de navidad, situación que ve difícil: “las familias de mis amigos tratan de acogerme, pero de repente el papá hace el brindis o baila con su hija… es inevitable no sentir algo en la guata (…) Yo no tengo eso, ni lo voy a tener. La decepción es demasiado grande“.