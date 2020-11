Pancho Saavedra se quebró en “Contra Viento y Marea” por complejo estado de salud de novia: “No sé si seré capaz”

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “Contra Viento y Marea”, en donde el animador Francisco Saavedra protagonizó uno de los capítulos más complejos de la historia del programa.

En el espacio se narró la historia de César y Catalina, mujer que hace dos años, tras una depresión, comenzó a experimentar nuevos síntomas: tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La enfermedad evoluciona rápidamente y de allí la urgencia de casarse y cumplir su sueño: entrar caminando a la iglesia, ya que esta afección iría paralizando su cuerpo, hasta que no pueda moverse.

El animador Pancho Saavedra tuvo sentidas conversaciones con los participantes del espacio, donde las lágrimas se hicieron presentes.

“Te juro que no sé si voy a ser capaz, me da mucha impotencia verla así. No se llora más“, partió sosteniendo Pancho.

Luego, con la producción, comunicó: “No sé si voy a hacer capaz de hacer esta historia… es muy fuerte… para una persona tan joven le pase esto. ¡Y tiene hijos, cachai!”.