El motivo por el que Gino Costa no ha aparecido en “Buenos Días a Todos”: estaría en el sur del país

El periodista Gino Costa se ha convertido en un querido integrante de “Buenos Días a Todos”, donde además de los despachos, también participa desde el estudio.

No obstante, durante los últimos días no ha aparecido en el espacio, y en Instagram se le ha visto en el sur del país, por lo que los cibernautas le preguntaron si se encontraba de vacaciones, tema que no fue respondido por el comunicador.

De acuerdo al portal Página 7, el motivo por el que Costa se encuentra en el sur del país se encontraría lejos de las vacaciones, sino que estaría trabajando.

“Está de viaje por motivos laborales, que pronto se van a conocer“, le señalaron al citado portal, dando a entender que se trataría de un nuevo programa.

Aquí puedes ver algunas de las postales que ha compartido desde el sur de Chile:

