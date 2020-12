“Jamás me las había dado de modelo”: La nueva vida de Camila Ruiz, ganadora del programa “MasterChef Chile”

Camila Ruiz se hizo conocida en Chile, luego de coronarse como la gran ganadora del programa “MasterChef Chile”, espacio transmitido por las pantallas de Canal 13.

Tras esto, la joven decidió incursionar en otros proyectos alejados a la cocina, según contó en entrevista con el diario Las Últimas Noticias.

En la entrevista, Ruiz reveló que actualmente está desempeñándose como modelo publicitaria, lo que realiza en compañía de su hermana Renata Ruiz.

La ganadora de “MasterChef” posó para promocionar una conocida marca de ropa española, la cual ya está disponible en una multitienda nacional.

Según explicó, es “primera vez que hago una campaña con ella y primera vez que hago una campaña de moda“.

Tras esto, indicó que “jamás me las había dado de modelo. Yo me maté de la risa porque yo le decía: ‘Dime qué hacer, no sé posar’. Y ella me respondía: ‘Ya, hermana, si esto es innato, tú puedes’. Ella posó feliz de la vida porque es seca y yo hice lo mejor que pude nomás”, sostuvo Camila. A pesar de esto, aseguró que de igual forma se sintió “bastante bien” con la experiencia.