“Quiero mostrar algo que raya en lo privado”: Daniel Fuenzalida reveló nuevos detalles sobre el estado de salud de su madre

Hace ya varios meses que el animador Daniel Fuenzalida reveló que su madre se encontraba en un delicado estado de salud, tras contagiarse con Covid-19.

De hecho, la madre del conductor de televisión continúa en un recinto hospitalario recuperándose de la enfermedad, aunque le quedarían pocos días en el establecimiento, puesto que ha presentado mejoras en su salud.

Así lo anunció el propio comunicador a través de su cuenta de Instagram, donde evidenció una conversación que tuvo con su madre durante esta jornada.

En el texto se lee que la mujer le dice a Daniel Fuenzalida que ya se siente mejor, y que se aproxima el día de su “alta” médica.

Junto a la imagen, Fuenzalida expresó que “quiero mostrar algo que raya en lo privado, pero creo que es mi deber compartir con todos la alegría. Así como hace 3 meses pedí a todos absolutamente a todos que rezaran, mandaran energías o lo que creyeran necesario por la salud de mi mamá y me ayudaron muchísimo, hoy comparto esta tremenda alegría”.

Tras esto, indicó que “sólo agradecer, no me cansaré de agradecer a mis compañeros de trabajo, a mi familia, a los auditores y televidentes y a todos pero a todos los que me ayudaron para que el milagro ocurriera, simplemente gracias, estaré siempre muy agradecido de todos uds, a San expedito y toda la energía que fluye!!! Simplemente gracias!”, dijo Fuenzalida finalmente.

