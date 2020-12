Carla Zunino reveló cuál es el sexo y nombre de su bebé: “No lo había contado todavía…”

A mediados de octubre la periodista Carla Zunino confirmó que se encontraba embarazada, productor de su relación con el ingeniero Sebastián Donoso.

Sobre esto entregó detalles en una conversación con La Cuarta, detallando que “el primer período estuvo más arduo, porque anduve con harto tuto y más encima no quería ver la comida, sentí muchos mareos“.

Por otro lado reveló que ha tenido antojos y cuál es su elección favorita: “Estoy comiendo con muchas ganas y antojos de helado de frambuesa con chocolate, me escapo los fines de semana a comprar”.

Finalmente reveló cuál el sexo de su bebé y su nombre, señalando que no lo había revelado nadie: “No lo había contado todavía, pero es hombre y se llamará León. Mi hijo Facu está feliz, porque me lo pedía”, narró.

Uno de los más contentos con esta noticia fue su hijo: “Quería que fuera hombre. Lo encuentro bueno, porque van a acompañarse mucho. Me tinca que le enseñará hasta a jugar fútbol”, expresó.