Consuelo Holzapfel realizó insólita revelación sobre la pensión que recibe: “Es terrible decirlo, pero yo no tengo muchas esperanzas en el futuro”

La reconocida actriz Consuelo Holzapfel realizó una insólita revelación, tras ser invitada al programa “Reyes del Drama”, espacio donde abordó su carrera profesional y también aspectos de su vida privada.

En este sentido, Holzapfel ahondó en el tema de su jubilación, tras más de 40 años de trabajo en la televisión y en el teatro.

“Siempre estuve a honorarios. Me deben todas esas imposiciones para mi jubilación que ya no me las dieron. No me atreví nunca a demandar a TVN, ya no lo hice. Me dio miedo meterme en una cosa así, soy muy hippie, no quiero problemas”, comenzó relatando la actriz.

Debido a esto, Consuelo aseguró que recibe una muy baja pensión: “No me atrevo ni a decirlo porque no quiero que lloren. Es fuerte, es la realidad de este país. Uno entiende porqué pasan las cosas que pasan. En todas las familias de Chile está un caso como este. Yo recibo 178 mil pesos”, sostuvo la actriz nacional.

“Es tremenda la situación para los artistas durante la pandemia. Es terrible decirlo, pero yo no tengo muchas esperanzas en el futuro. No creo que la pandemia nos haga mejores personas, creo que volveremos a ser los mismos y peores. No sé qué tiene que pasarle al ser humano para que tome conciencia”, concluyó.