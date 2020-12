“Lo contesté aquí a las 3 de la mañana”: La particular explicación de Marcela Vacarezza luego de haberse declarado “anticomunista”

Hace ya varias semanas que la animadora Marcela Vacarezza estuvo en el centro de la polémica, luego de asegurar que era “anticomunista“. Todo a raíz de un comentario que le dejó una usuaria en su cuenta de Twitter.

Ahora, la esposa de Rafael Araneda volvió a hablar del tema, y explicó su postura en conversación con Francisco Saavedra, a través de una entrevista transmitida por la plataforma de Instagram.

“Eso tuvo varios factores, claro suena fuerte, pero bueno es así”, comenzó expresando Marcela, excusándose que “primero, lo contesté aquí a las 3 de la mañana, venía de salida“, dijo, aclarando entre risas que “no estaba borracha para nada… no estaba borracha, pero estaba más suelta“.

“La cosa es que leo esta cuestión y una niña me dice ‘se te está saliendo lo anticomunista’, entonces yo le pongo ‘la verdad es que no se me sale, soy anticomunista’ y eso fue todo”, explicó la animadora.

“Pero yo asumo el error que se nota más contra la persona, yo debí haber escrito anticomunismo, pero como estaba respondiendo, respondí con la misma palabra“, complementó Vacarezza.

Tras esto, señaló que “eso no quiere decir que no me pueda tomar un trago con alguien, conversar con alguien, que tengo amigos que piensan diametralmente distinto a mí y no vamos a estar de acuerdo en ciertos temas, pero en otros sí”, declaró finalmente.