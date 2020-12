Pamela Díaz desclasificó la situación que vivió por deuda en colegio de su hija: “Papito corazón no había pagado”

La animadora Pamela Díaz narró una compleja situación que enfrentó, luego de que recibiera un llamado del colegio de su hija menor.

Esta situación fue desclasificada en conversación con Begoña Basauri en el programa “Socias”. “El otro día me llamaron del colegio, que la niña no tenía la matrícula, el papito corazón no había pagado la matrícula, y yo pa’ variar no hago nada, se me olvida eso“, sostuvo la “Fiera”.

Debido a este motivo, la menor no podía continuar en el establecimiento, a menos que cancelara la totalidad.

“Me llamaban, me llamaban, yo pensé que había pasado algo en el colegio, una se asusta si nunca te llaman, y era para pedirme la matrícula para la niña, porque hay muchos cupos que están a la espera y no había pagado en todo el año“, relató Díaz.

Debido a esto, la animadora de CHV debió cancelar toda la deuda de una vez: “¿Podís creerlo? Tuve que pagar de un paraguazo todo el año“.

Las palabras de Pamela Díaz fueron respaldadas no solo por Begoña Basauri, sino también por las espectadoras de programa de Instagram, quienes también narraron vivir situaciones similares.

Aquí puedes revisar el programa: