“Sale disparada del escenario”: Patricia Maldonado reveló el tenso momento que vivió cuando Raquel Argandoña sufrió percance en el show que realizaban

La animadora Patricia Maldonado relató una particular anécdota que vivió junto a su amiga Raquel Argandoña, mientras se presentaban en el café concert que promocionaban por distintas regiones.

La locutora aseguró en su programa “Las Indomables” que una vez su amiga la dejó completamente sola en el escenario, puesto que le surgió un problema estomacal.

“Viene la Raquel y me dice ‘Pati, no sé qué me cayó mal’, (y yo le digo) ‘pero bueno, tómate un agüita caliente antes de empezar la función"”, explicó Maldonado.

Tras esto, detalló que “cada vez que íbamos a partir la escena, a la Raquel le venía un ataque a la guata de nervios, entones empieza la cuestión y empieza el dolor de guata, y le digo ‘ya, tranquilízate, porque esta cuestión te pasa todas las veces"”, sostuvo la animadora.

“Y se le empieza a ver que ya se empieza a descomponer su cara, o sea no me contesta lo que me tiene que contestar, entonces yo la agarro para el tandeo y me acerco un poquito y me dice ‘me muero, tengo que ir al baño’. ¿Cómo me quedaba yo sola en el escenario?, si era un diálogo, entonces le digo ‘tú no te mueves del escenario"”, sostuvo la exrostro de televisión.

Tras esto, explicó que “de repente me dice ‘no, no puedo, me hago’ y sale disparada del escenario. ¿Tú sabes lo que significa para mí rellenar?… pero la gente cachó, entonces yo me agarré de eso para hacer un monólogo, cosa que cuando llegara, yo me la iba a comer viva en el escenario”, contó finalmente la animadora.