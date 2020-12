Eduardo de la Iglesia se enojó en vivo por caso: “Hace tiempo alguien no me hacía llorar de rabia”

El pasado miércoles el matinal de La Red “Hola Chile” enseñó un indignante caso, en donde algunas personas que pagaron hasta dos millones por prótesis ortopédicas de pésima calidad.

La empresa a cargo de la fabricación, Tecbionics, fue acusada de “estafa” por los clientes que se vieron afectados por esto.

El equipo del espacio se comunicó con el dueño, quien si bien aseguró que entregaría su postura sobre el caso, luego se arrepintió, lo cual fue criticado por Eduardo de la Iglesia.

“A último minuto le comunicó a la producción que a esta hora no puede atender al programa porque está trabajando. Yo, luego que él plantea aquello, solo quiero decir que uno en la vida puede llorar de pena, de alegría, pero hace mucho tiempo alguien no me hacía llorar de rabia“, sostuvo el comunicador.

Luego continuó: “Lo que ellas muestran y denuncian habla de la más baja calidad de un ser humano, aprovecharse de la desgracia ajena para estafar, para lucrar y no entregar lo que se promete, me parece deleznable“.

Eduardo sumó: “Poco puedo agregar a una persona que a la luz de las denuncias, una calidad… podría mirarse al espejo el señor Aravena“.

Julia Vial también tuvo palabras para el dueño, donde destacó que el programa se comunicó con él, quien expresó tener problemas que se debían a la pandemia.

“Señor Aravena, yo tengo mensajes y esta denuncia no viene de la pandemia, viene del año pasado, incluso previo al estallido social, entonces hágase responsable“, sostuvo.

Luego la animadora continuó: “Puede tener la mejor intención de querer ayudar a la gente, pero cuando le está pidiendo cerca de 2 millones de pesos por un trabajo que no está realizando de la mejor manera, porque quizá puede tener la intención pero no sabe, no lo siga haciendo. Son muchas la familias que han sido afectadas, no solo por estas prótesis que no les sirven para nada, sino psicológicamente”.

Por otro lado sumó: “soy amiga de un señor que le mandó a hacer la prótesis a usted y no tiene idea, ni se imagina cómo ha sufrido esa familia, la ilusión que tenía este señor en recibir la prótesis que se demoró meses en entregarle, y cuando usted finalmente se la entrega ésta se quiebra el mismo día. Usted le hizo un daño psicológico a esa familia gigantesco“.

Aquí puedes ver el registro: