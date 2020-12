“El director te quiere ver la cuerada”: Alejandra Herrera reveló cómo fue el casting que realizó para la teleserie “Amor a Domicilio”

La actriz Alejandra Herrera reveló cómo fue el casting que realizó para participar en la teleserie chilena “Amor a Domicilio”, producción que fue emitida en el año 1995.

En el programa que conduce junto a Aranzazú Yankovic, Berta Lasala y Francisca Merino, la actriz aseguró que sufrió “mucho” en su juventud debido a las situaciones laborales que tenía que enfrentar.

Fue en este contexto que relató que “me acuerdo cuando yo fui a la televisión, porque había quedado en el casting de Amor a Domicilio… me llamó una productora”.

Tras esto, reveló que “yo fui al casting con un jumper largo que me llegaba hasta los pies, porque yo tenía mucha vergüenza de mi cuerpo, yo acaba de tener a mi segundo hijo, y yo me encontraba atroz, entonces me puse un jumper largo y llegué al casting. Entonces después me llamó la productora y me dijo ‘mira tú quedaste como una de las protagonistas jóvenes’, y me dice ‘tienes que venir, porque el director te quiere ver la cuerada"”, sostuvo Herrera.

En este sentido, Alejandra detalló que rápidamente llamó a su hermana para decirle que no ocuparía el jumper nuevamente, por lo que decidió comprarse un atuendo más corto.

“Yo hablo con mi hermana y le digo ‘no voy a poder ir con el jumper, porque me quieren ver la cuerada’ y me compré un jumper hasta las rodillas, para poder ir a que me vieran la cuerada”, sostuvo.

Finalmente reveló que “pensé que me iba a decir ‘desnúdate"”, pero esto no fue así y la actriz llegó a ser la protagonista de la exitosa serie.