El tenso round en vivo entre JC Rodríguez e Iván Moreira: “No me vengas a dar lecciones”

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” de CHV se vivió un tenso debate entre el periodista Julio César Rodríguez y el senador Iván Moreira, en medio de la discusión del segundo retiro del 10%.

En el espacio el parlamentario arremetió contra la oposición señalando que “gobernaron durante mucho tiempo y siguieron tal cual estaba. De hecho muchas personas que hoy ofrecen soluciones fueron personas que fueron miembros de directorios de las AFP“.

Tras esto Moreira aclaró que no se refería a Francisco Vidal, quien también se encontraba en el panel, por lo que JC Rodríguez lo presionó para que revelara a quién se dirigía.

“Dígalo Iván porque este programa se caracteriza por decir las cosas como son y la verdad. Pero no por tirar esta frase al ‘voleo’ donde cualquiera puede sentirse aludido“, partió señalando Moreira.

Luego continuó: “Podemos dialogar? Cuando usted dice que hay alguien que fue miembro de una AFP involucra a alguien (…) No le cuesta nada decir: ‘La senadora Ximena Rincón estuvo en un directorio de las AFP’, perdón pero lo estoy invitando a que no haga vieja política”.

Ante este descargo Moreira expresó: “No me vengas a dar lecciones“, mientras que Rodríguez volvió a tomar la palabra: “Usted está haciendo vieja política porque tira frases donde enloda a todos y donde quiere enlodar a todos. Diga las cosas como son si no pasa nada“.

“Yo digo las cosas como son. No me has dejado hablar en el programa, me has tenido censurado todo el programa. En tercer lugar, cuando yo hablo tú me interrumpes de forma inmediata y perdón, pero en este programa yo he dicho que hoy día la senadora Ximena Rincón tiene respuestas para los pensionados en circunstancias que ella fue de un directorio, pero yo lo he dicho siempre“, explicó Iván Moreira.

Iván Moreira pidió que JC Rodríguez no se convirtiera en “el defensor“, mientras que el periodista sostuvo que lo único que quería era que dijera “las cosas por su nombre y apellido”, a lo que Moreira expresó que no lo dijo porque la senadora Rincón “no está presente en este minuto“.

Aquí puedes revisar el tenso momento: