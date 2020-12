Francisco Saavedra y Jean Philippe limaron sus roces: “En algún momento nos bloqueamos”

Los animadores de televisión Francisco Saavedra y Jean Philippe Cretton, recordaron un momento en el que ambos se pelearon por ser el animador del matinal Bienvenidos, cuando Martín Cárcamo iba a salir de vacaciones.

El hecho ocurrió en 2016 y a cinco años de ese suceso, ambos recordaron el momento. “Todo comenzó por quién iba a reemplazarlo. Ahí empezaron los problemas”, dijo el comunicador de “Lugares que Hablan”.

Cretton en tanto, aseguró que “yo avisé y dije que aquí podía haber un problema, no quería pasar a llevar a Pancho y me dijeron que no iba a pasar nada”.

Ante eso, Saavedra recordó la portada de La Cuarta, la que estaba titulada: “Panchito le sopla la oreja a Jean Philippe”. “Se construyó esto en base a puras especulaciones a mí no me llamaron, después de eso se cortó todo”, reveló.

“A través de nuestro peluquero te dije ‘que hue… te pasa qué me tienes bloqueado’, si no te hecho nada. Quería ver tus fotos y de repente le digo a John, me dice que te había dejado lindo el pelo y me dice ‘te tiene bloqueado’”, complementó.

Por su parte Cretton, cerró diciendo entre bromas que “yo te pelaba y siempre decía que ‘ahora que te iba bien te creí la raja. El Saavedra se cree la raja’”.