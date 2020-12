Pamela Díaz reveló insólito hecho ocurrido durante la primera audiencia de la demanda de Chiqui Aguayo contra TVN

En una nueva emisión de programa “Socias”, la animadora Pamela Díaz recordó cuando fue la “testigo” de Chiqui Aguayo en su demanda presentada contra TVN.

En conversación con Begoña Basauri, la animadora de Chilevisión reveló una divertida anécdota de cuando se desarrolló la primera audiencia de la demanda.

En el espacio, Díaz aseguró que en la audiencia había otra mujer llamada igual que ella -que trabaja en el área de prensa del canal estatal- y que varias veces se confundió cuando la jueza quiso comunicarse con la trabajadora de TVN.

“Lo mas divertido (fue cuando estuvo) la testigo de la gente de TVN, que se llama Pamela Díaz también, que es la hija del Tata Díaz”, reveló la animadora.

Tras esto, Begoña expresó que “entonces había como una Pamela buena y una Pamela mala”, tras lo cual la animadora indicó que “a la Pamela Díaz yo no la conozco”, agregando que antes siempre la confundían con la trabajadora de TVN, y que recibió llamadas equivocadas durante un año y medio de parte del canal público.

Luego, la conductora de televisión continuó con su relato y señaló que “la cosa es que me la encuentro por Zoom y la jueza (dice) Pamela Díaz, ‘no usted no pue, si es para la otra Pamela Díaz’, hueona cinco veces y yo no entendía“, detalló.

Finalmente reveló que tuvo varias reuniones por Zoom con Chiqui Aguayo para revisar lo que ella diría en la primera audiencia, tras lo cual la comediante le solicitó que se concentrara porque era un momento importante.