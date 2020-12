“No me voy a morir antes de fumarme un pito”: Patricia Maldonado se muestra dispuesta a probar la marihuana, aunque asegura que es “cobarde” para eso

La animadora Patricia Maldonado se mostró dispuesta a probar la marihuana, según lo expresó en su programa “Las Indomables”.

Todo comenzó cuando las animadoras leyeron la noticia de México, país que aprobó despenalizar y regular el consumo personal de la hierva.

“Yo te voy a decir algo, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, me hago cargo de mis palabras, ya tengo 70 años, puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, aunque un par de quiltras han dicho que yo soy traficante y yo he consumido drogas, quiero decirles que no, no he sido ni traficante ni he consumido drogas“, partió expresando Maldonado.

“Pero, ¿sabes qué? yo te lo juro que no me voy a morir antes de fumarme un pito, no me preguntes por qué“, complementó la animadora.

Tras esto, reveló que su deseo es saber qué se siente, argumentando que “yo soy dueña de mi vida, yo no soy ejemplo de nada, es mi vida, pero quiero saber qué hueá es esa, nunca he tenido un pito en la mano“, sostuvo.

Finalmente, la exrostro de televisión explicó que el tema surgió por unos dolores de espalda que la aquejan todas las noches: “Entonces, alguien me dijo un día ‘fúmate un pito, que te va a quitar el dolor"”, indicó la animadora, explicando que aunque planea hacerlo, tiene “miedo” de los efectos. “Soy cobarde para eso”, sentenció Maldonado.