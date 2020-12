Fran García-Huidobro revela que eligió a la peor vestida de Viña del Mar a su mejor amiga: “Me dio lo mismo”

La reconocida comunicadora Francisca García-Huidobro sin duda que es la “dama de hierro” de la televisión chilena. Desde que está en pantalla nunca le ha temblado la mano para comentar lo que a ella no le parece correcto y lo que sí.

En ese contexto, la actriz aseguró que en su momento eligió a la peor vestida del Festival de Viña del Mar a su mejor amiga. “Elegí a Ingrid Cruz. Al día siguiente me llamó reclamándome y le dijo ‘cómo te pones esas medias y esos zapatos’, la reté y me dio lo mismo”, dijo.

“Pero ojo, después Ingrid se preocupó y al año siguiente salió como una de las mejores vestidas”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que también recordó otro impasse con otro amigo. “Me agarré con Rodrigo Díaz, había estado con él un día y al día siguiente estaba con la misma ropa. Si no quieren problemas, no vayan a eventos o vístanse como la gente”, cerró.