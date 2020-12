Pamela Díaz encendió las redes con tierna postal junto a su hija tras confirmar su salida de CHV

Luego de que este viernes la animadora y modelo Pamela Díaz diera a conocer su salida de Chilevisión, la “Fiera” publicó unas tiernas postales junto a su hija Pascuala.

Recordemos que en un video en Instagram, Pamela reveló que no renovó contrato: “People, tengo que contarles algo, me estoy despidiendo de mi canal, mi ex canal. Vienen cosas nuevas, uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que les quiero decir a ustedes para informarles ante todo. Para que no se enteren por la prensa”.

Ahora en la misma red social subió una serie de fotos con su hija, llenándose de mensajes de apoyo y más de 20 mil “me gustas” en una hora.

“Que tengan un lindo dia 😘”, escribió La Fiera.

