“Pancho” Saavedra habría encarado a Sergio Rojas por revelar “en vivo” el sueldo de su esposo

El periodista Sergio Rojas aseguró que Francisco Saavedra lo encaró por redes sociales, luego de que él revelara el sueldo de su marido en su nuevo programa “online”. Esto, tras su salida del espacio online “Primer Plano del Pueblo”.

Durante el programa, Rojas explicó que “resulta que en el Instagram que era antes de Primer Plano del Pueblo, yo le cambié el nombre porque no quería tener problemas con la Cecilia (Gutiérrez), hicimos una publicación donde aparece el marido de Pancho Saavedra, que además él lo mostró en su cumpleaños y resulta que su marido trabaja en el Gobierno”.

En este sentido, detalló que “toda la gente que trabaja en el Gobierno, que es funcionario público los sueldos están en una plataforma que es Gobierno Transparente y yo me metí y me aparece el sueldo del señor, yo no estoy haciendo nada malo porque es una información pública”.

“Yo subo esto y él me empieza a mandar mensajes como loco diciéndome ‘¿por qué hiciste eso Sergio?, ¿acaso es importante publicar el sueldo de mi marido?’ y de repente veo que sube una publicación y abro la foto y mira lo que me escribió“, relató el comunicador en su espacio online, evidenciando una nota que se hizo de este mismo tema, donde “Pancho” habría escrito “pic… para ti”.

“Y me escribió eso, ¿puedes creerlo?“, expresó el periodista, quien aseguró que prefirió no contestarle al animador de Canal 13.

