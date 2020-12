“Sigo aquí y seguiré luchando”: Anita Alvarado terminó detenida luego de una discusión con su ex pareja

Durante la tarde de este viernes, Anita Alvarado fue detenida por personal de Carabineros luego de una discusión su ex pareja.

“Resulta que la expareja de mi mamá, ex repito para que no se confundan, no son pareja actualmente; vino en busca de mi hermano más chico, que es su hijo, con unos papeles nada que ver, papeles que no decían cuándo tenía que buscarlo”, sostuvo Francisca, hija de la ex rostro televisivo y testigo presencial del hecho.

“Literal llegó y dijo “dame a mi hijo”. Vino con gente que no conocemos y se aprovechó porque estaba la policía ahí, y se llevaron a mi mamá, porque le pegó una mini cachetada”, complementó la joven.

El conato derivó con la detención y traslado de Alvarado a la 36° Comisaría de La Florida. Durante la tarde de este sábado, la denominada “Geisha” subió un video en sus redes sociales en el cual describió lo vivido. “Estuve presa, pero sigo aquí y seguiré luchando“, expresó.