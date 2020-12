Actitud xenofóbica de suegra de novia en “Contra Viento y Marea” indignó a los espectadores

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “Contra Viento y Marea” en donde la pareja se contactara con el programa de Canal 13 ya que está “contra el tiempo” ya que la novia pronto quedaría ciega.

Esta situación ocurrió debido a una avanzada diabetes que la aqueja, lo cual ya le costó la mitad de un pie a la protagonista oriunda de Perú.

No obstante, el tiempo no era el único enemigo de Virginia y Jorge, sino que también lo era Sonia, madre del hombre, que se oponía al vínculo debido a que la novia era de nacionalidad peruana.

Esta actitud xenofóbica no solo molestó a Francisco Saavedra, sino también a la audiencia que vio el capítulo, y manifestó su malestar a través de las redes sociales.

La situación se generó luego de que el hijo decidiera hablar con ella de manera privada, donde la mujer expresó: “Tú sabes que yo no la paso a ella, una porque es peruana… porque no es igual que uno”, “Ella no es mujer para darte un hijo, porque ha perdido dos, y nunca lo va a ser” y “En realidad yo le tengo mala, no la paso”, fueron algunas de las frases que soltó la mamá del novio.

Pancho Saavedra se refirió a la situación y expresó: “Nunca antes había escuchado en mi vida algo tan duro, tan humillante y tan doloroso. No tengo idea cómo vamos a seguir adelante con esta historia. Estamos dispuestos a seguir, pero no sé si una mujer así, que denigra de esa forma, vale la pena que esté en ese día importante“.

Si bien la madre del novio se resistía incluso de asistir al matrimonio de su hijo, el programa se contactó con José Alfredo Fuentes, de quien la mujer era fanática.

Tras una conversación entre el cantante y la mujer, esta accedió a hablar con la novia y reconciliarse, tomando la decisión de asistir al matrimonio de su hijo.

Aquí puedes ver algunos de los comentarios que se dejaron ver en las redes sociales:

premio a la suegra cu… de la temporada #contravientoymarea — Cony (@_coonstanza) December 7, 2020

La suegra machista y nunca conforme con una nuera, quiere al hijo para ella nomas… Que terriiiibleeee #ContraVientoyMarea — EVA (@evitamella) December 7, 2020

#ContraVientoYMarea que suegra no la soporta xenofoba me cargó — Valentin Miranda (@Valentinm_c) December 7, 2020