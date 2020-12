“Como si no existiera el Covid”: Diana Bolocco se llenó de críticas por foto navideña con equipo del “Mucho Gusto”

Este lunes la animadora del matinal “Mucho Gusto” de Mega Diana Bolocco celebró en redes sociales el espíritu navideño con sus compañeros del programa.

Y si bien recibió varios comentarios donde aplaudieron a los protagonistas, entre ellos Karla Constant, Joaquín Méndez y Simón Oliveros, también hubo críticas, centradas en las medidas de distanciamiento social y la presencia de José Miguel Viñuela.

“Sin mascarillas ni distancia social para la foto. Cero modelos a seguir 🤦‍♂️”, “Veo a Viñuela y me duele el estomago🤦🏻‍♀️ y todos juntitos como si no existiera el covid😱”, “Diana tu me caes super pero la dinámica del programa es agotador es igual cuando estaban todos y bailaban horas así que sorry me cambie de matinal 😂”, fueron algunos de los comentarios.