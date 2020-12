Nicole “Luli” Moreno recordó coronación en el Festival de Viña 2016 y recibió divididos comentarios

La modelo fitness Nicole “Luli” Moreno se ha mantenido bastante activa en las redes sociales durante el último tiempo, en especial en Instagram donde de manera constante comparte fotografías y enseña parte de su día a día.

Recientemente Luli recordó el año 2016, cuando se coronó como la Reina del Festival de Viña del Mar, publicando una fotografía en donde cubría su cuerpo tan solo con pétalos de rosas.

“La Reina del Mundo. I am the light of the world (soy la luz del mundo)” redactó en la publicación.

La postal sumó positivos comentarios, donde le escribieron: “La reina más foerrte“, “Preciosa” y “Linda“, fueron algunos de los mensajes.

No obstante, también recibió algunas críticas donde los cibernautas le comentaron: “De Viña no más po Luli, no le pongas tanto“, “Luli estás regia pero hablas incoherencias” y “De Viña no más po niña, igual es un gran logro“, le redactaron.

Aquí puedes ver la imagen que compartió: