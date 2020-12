“No le basta con tener todo”: Natalia Valdebenito disparó contra el Presidente Piñera por estar en la playa sin mascarilla

La comediante y actriz Natalia Valdebenito comentó la actitud del Presidente Sebastián Piñera que este fin de semana hizo polémica al aparecer sin mascarilla en la playa de Cachagua.

Al respecto, el Mandatario pidió disculpas a través de Instagram y anunció una auto-denuncia ante la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso.

Pese a ello, Piñera fue foco de críticas ante los llamados del Ministerio de Salud a respetar las medidas y posteriormente su errático actuar.

Una de las críticas vino de la comediante, quien lanzó en Twitter: “No hay cómo defender ni justificar este desastre. Este circo de medidas cruzadas. “Autodenuncia” porque no hay cómo sostener tamaño idiota. Que se acabe Piñera y su élite. No les basta con tener todo, al parecer tienen que reírse de nosotros para que les valga la pena”.

Su tweet tuvo casi 3 mil me gustas este lunes y varios RT.