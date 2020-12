Pamela Díaz se mostró “sorprendida” por Jean Philippe: “Se supone que yo soy la farandulera no él”

La pareja del momento, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, siguen estando en la atención de todas las personas. En ese sentido, ambos han estado en diferentes programas de televisión y “lives” en redes sociales.

En ese sentido, la “Fiera” estuvo con Francisco Saavedra, donde se mostró sorprendida con todo lo que ha revelado su pareja sobre su relación.

Todo sucedió cuando el animador de Lugares que Hablan le preguntó por el problema que tuvo con su suegra. “Se supone que yo soy la farandulera y no él”, dijo Díaz.

Respecto a lo que había sucedido, que ella se lleva mejor con su suegro que con la mamá de Jean, aseguró que “me llevo bien con ambos, pero en un momento estábamos tomándonos unos tragos, conversando de la vida y siempre cuido mis uñas”, reveló.

“Tenía otras uñas y ella (la mamá de Cretton) no tenía las uñas hechas y le empecé a pegar las uñas, una por una, no me di cuenta y se las pegué para el otro lado. Habrá sido por el copete que tomamos”, cerró.