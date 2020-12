Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordan continuidad de Diana Bolocco en Mega: “No está feliz con su cambio de casa televisiva”

En una nueva emisión del programa “Las Indomables”, las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido abordaron el presente y futuro de Diana Bolocco en “Mucho Gusto”, tras invitar a la tarotista y comunicadora chilena María Ignacia Medina

En el espacio, la tarotista aseguró que Diana “tiene que armar algo, me sale la Sota de Oro (…) una sota es como un joven (…) como que tiene impulso pero no tan grande”, sostuvo.

Asimismo, indicó que Bolocco no estaría feliz con el cambio de canal a Mega, detallando que la animadora habría tenido que realizar muchos cambios en su actuar.

“Ella no está feliz con su cambio de casa laboral televisiva“, sostuvo Pulido, tras lo cual María Ignacia precisó que “yo creo que no, porque de hecho me sale el Caballero de Espadas, y el Caballero de Espadas que es la estrategia va hacia otro lado”.

“La Espada es la mente, y la mente como que la esta haciendo retroceder”, aseveró, agregando que “no le iría mal, pero solo si logra rearmarse, va a poder encontrar abundancia

“Me habla un poco de que ella partió con una ilusión de un acto, de cómo tenía que ser, de cómo tenía que actuar y en el camino se fue dando cuenta de que la iban dando vuelta, entonces ella está poniendo límites”, sostuvo finalmente.

Escucha parte del programa acá: