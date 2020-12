Bruno Zaretti entregó detalles del grave accidente que sufrió su hermano: se habría salvado por “milagro”

Hace algún tiempo el ex “Axé Bahía” Bruno Zaretti le dio vida a su nuevo emprendimiento, una línea de ropa, lo cual tenía en mente hace bastante tiempo y que adelantó debido a la pandemia.

No obstante este júbilo se vio interrumpido por el fuerte accidente que sufrió su hermano Rodrigo en Brasil en moto, por lo que el bailarín decidió viajar hasta allá para estar con él.

El joven fue golpeado por un vehículo, lo cual le ocasionó fracturas en ambos brazos, las dos piernas, la pelvis y una parte del rostro.

Quien entregó más detalles de esto fue su hermano Bruno Zaretti: “Hermanito mío. Qué terrible este accidente en moto. ¡No me canso de agradecer a Dios por este milagro! Vine por 3 días a Brasil solo para estar contigo, y para recordarte que estaré aquí para ti en las buenas y en las malas”, señaló.

Luego continuó: “Qué bueno ver tu recuperación, ver que todas las cirugías salieron bien, y lo más importante que sigues aquí con nosotros“.

A esto sumó: “La familia no la eliges, algunos dicen que te la imponen y yo no he podido ser más afortunado por caer en una familia como la que tenemos. No puedo ser más feliz por tener un hermano como tú“.

Por último expresó en la publicación de Instagram: “Lo que compartimos va mucho más allá de un lazo sanguíneo, va muchísimo más allá del ADN. TE AMO y cuenta conmigo SIEMPRE”.

Aquí puedes ver la publicación: