Carolina Arregui y su ausencia en teleseries: “Me dolió porque sentía que era injusto”

Uno de los rostros de las teleseries más reconocidos fue siempre la actriz chilena Carolina Arregui, quien se metió en el corazón de millones de personas tras sus personajes en cintas como Machos y Brujas de Canal 13. En ese sentido, la profesional de las tablas estuvo alejada un tiempo de dichas producciones.

“Me dolió mucho porque sentía que había sido injusto, pero decía que por algo pasaban las cosas, la vida me tenía dar una respuesta y me la dio en el momento que pude volver a hacer teleseries”, dijo en conversación con Francisco Saavedra.

“Volví a estar con mis compañeros, me pude sentir nuevamente una persona útil, porque yo nací para esto, es lo que amo y es mi pasión, lo que hago es con un amor profundo y eso, quizás, es lo que ven las personas“, complementó.

Respecto a la reflexión que hace de la vida, Arregui cerró diciendo que “no es puro jolgorio, fue una reconciliación con la vida, con las oportunidades de creer que uno puede caer, pero que tiene las mismas para poder levantarse”.