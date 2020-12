“No dije ni pío y me sacaron”: Patricia Maldonado y su mediático despido de Mega

La animadora Patricia Maldonado abordó cómo fue su mediático despido de Mega, donde permaneció por más de 17 años, principalmente en el matinal “Mucho Gusto”.

Todo comenzó cuando Catalina Pulido comenzó a leer una entrevista -en su programa Las Indomables- realizada al periodista Rodrigo Herrera, quien también fue desvinculado del canal.

La animadora replicó las palabras de Herrera, quien aseguró que su despido fue inesperado y no fue “prolijo”, puesto que primero se filtró a la prensa.

Tras esto, Patricia Maldonado sostuvo que del canal “cuatro salieron por sesgo ideológico… ahora, a mí me llamó la atención ante la salida de José Antonio Neme y Rodrigo Herrera, me quedé para adentro, me quedé como diciendo ‘¿qué paso aquí?"”, sostuvo.

En este sentido, la exrostro de televisión señaló que “yo creo que José Antonio Neme era un muy buen lector de noticias y yo creo que Rodrigo Herrera también cumplía muy bien su papel, no estoy hablando como persona, estoy hablando como profesional, él como profesional creo que era un muy buen elemento”.

Fue en este contexto que la animadora reflexionó sobre su propia experiencia tras ser desvinculada: “Yo nunca entendí, no sé qué pasó, porque si fuera por la parte de comentarios, él (Rodrigo Herrera) no hubiera salido, yo no comenté ninguna cosa y salí igual”, dijo Maldonado, agregando que “no dije ni pío y me sacaron”.