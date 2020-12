“Orgullosa hasta el infinito”: Carmen Gloria Arroyo compartió inédita postal junto a su hijo adolescente para celebrar importante logro

La abogada chilena Carmen Gloria Arroyo compartió una emotiva publicación en sus redes sociales, para celebrar un importante logro de su hijo adolescente.

En la plataforma digital, la profesional destacó un importante paso que dio el joven, ya que se graduó de cuarto medio en medio de la pandemia de Covid-19 que se registra en el país.

Junto a una inédita postal con su hijo, la conductora de televisión expresó que “hoy fue la licenciatura de mi guagua adorada y es imposible no recordar que hace más de una década decidí iniciar un nuevo camino, no tenía claro si íbamos a poder ni cómo lo haríamos… no fue fácil pero lo logramos!!”.

En este sentido, aseguró que “mis tres hijos superaron el colegio. Aún nos queda camino por recorrer y espero estar ahí para acompañarlos pero que lindo se siente llegar a esta meta”

“Orgullosa hasta el infinito y emocionada de nuestra valentía para retar al destino y lograr cambiarle el rumbo. Fueron, son y serán siempre mi gran motor de vida ❤️ Chao colegio”, dijo finalmente Arroyo.

Revisa la publicación a continuación: