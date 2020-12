¿Qué opinará Pamela? Jean Philippe Cretton asegura que quiere acabar “con la posibilidad de ser padre” y afirma que no quiere casarse

El periodista Jean Philippe Cretton realizó dos particulares confesiones, en medio de una transmisión en vivo que realizó a través de su cuenta de Instagram.

El comunicador se refirió a su vida privada, luego de responder a una serie de consultas realizadas por sus seguidores.

“¿Te proyectas con más hijos?“, fue una de las preguntas que le hizo una internauta. Ante esto, Cretton fue enfático en responder que “no, yo quiero cerrar la fábrica de hecho, así que quiero hacerme la vasectomía, quiero acabar con la posibilidad de ser padre“, sostuvo.

Por otra parte, una usuaria le preguntó al animador si le gustaría casarse en el futuro, tras lo cual Jean Philippe afirmó que “no creo, no creo que me vaya a casar, uno nunca sabe, pero no creo que me vaya a casar y no creo que vaya a tener un hijo la verdad”.

Finalmente detalló que “yo siento que llegó una etapa de mi vida en que quiero disfrutar otras cosas más que volver a la crianza, me agota un poco”.