Cata Palacios respondió a críticas que recibió por fotos en traje de baño: “Me da pena que sucedan ataques así”

Hace algunos días la animadora Catalina Palacios se tomó unas vacaciones en El Tabo, lugar del cual compartió múltiples postales.

En algunas de estas la comunicadora posó en traje de baño, lo cual le valió para múltiples críticas por parte de algunos de sus seguidores, quienes arremetieron contra ella.

Debido a la cantidad de mensajes, Palacios tomó la decisión de replicar a estas críticas.

En una nueva publicación Cata Palacios escribió: “Han criticado mucho mis fotos en traje de baño, en especial mujeres que buscan ofenderme, la mayoría los eliminé porque me da pena que sucedan ataques así entre desconocidos, entre mujeres”.

Luego agregó: “Bueno, mi pregunta es ésta: ¿Por qué no puedo usar un traje de baño en la playa? ¿O en una piscina ? ¿Y hacer fotos de esos momentos como todo el mundo lo hace? ¿Qué tengo de diferente?”.

Finalmente expresó: “Antes no compartía estas fotos porque soy pudorosa, siempre lo he contado, pero no por eso dejé de tomarlas. La diferencia es que ahora las comparto, eso es todo. Y sí, son posadas, no todas son naturales. A veces también me dan ganas de ser un poco vanidosa y posar , como a todos! Somos humanos y los humanos a veces somos vanidosos“.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: