Este es el nuevo proyecto que reunirá a Fran García-Huidobro e Ignacio Gutiérrez

Luego de que se confirmara que Francisca García-Huidobro no continuaría en Canal 13, recientemente anunció un nuevo proyecto que la reuniría con su colega y amigo Ignacio Gutiérrez, quien abandonó TVN hace algunas semanas.

Se trataría de “Cómplices“, un programa que sería transmitido vía Instagram, y sería muy de la línea de “Primer Plano”, contando además con la participación de la periodista Cecilia Gutiérrez.

Francisca García-Huidobro entregó detalles de esto con La Cuarta: “Estoy muy contenta, salió súper rápido. Me dicen ‘te tinca hacer con algo con Nacho’ y me lo nombran y automáticamente digo que sí. Es un amigo, fuimos compañeros de trabajo, me encantó trabajar con él y feliz de volver a trabajar juntos. La idea es volver a pasarlo bien“.

El espacio, que será transmitido los viernes por la noche, sería una especie de “homenaje” al extinto programa de CHV.

“La farándula no la inventé yo. Llegué cuando estaba creciendo y creciendo. Obviamente me tocó ser protagonista de muchos episodios faranduleros, yo como víctima y me tocó también hacer crecer programas vinculados a eso“, sumó Fran.

Por otro lado Ignacio Gutiérrez también se refirió a esto, en donde expresó: “Estoy conectado con lo está pasando ahora, hay hartas necesidades, creo que pasarlo bien, reír y entretenerse es algo que debemos hacer en televisión. Siento que la tele ha dejado de lado el tema de la entretención y no puede ser. Hacerlo de la mano de la Fran con un nombre como Cómplices, imagínate. Es lo que somos hoy, mañana y siempre“.

El primer episodio del programa se emitirá el día de hoy, viernes 11 de diciembre.