Joaquín Méndez impresionó con video por la “Fase 2”: Fue comparado con el cantante Harry Styles

El argentino Joaquín Méndez acumula más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde va compartiendo episodios de su vida y distintos registros.

Y ahora para recibir la Fase 2 del Plan Paso a Paso en Santiago compartió un recuerdo de cuando tenía 23 años y donde sale nada menos que bailando.

Por su look fue “confundido” con el famoso cantante Harry Styles.

“🕺 FASE 2 🕺 Tbt: 23 años”, escribió Méndez.

“Todo en este video es perfecto”, “Como me tatuó este video”, “Alo? Harry styles? 😳”, “Noooo , se parece , pero no, esos audífonos no estaban el 2003 🤔”, fueron algunos comentarios.