Loreto Aravena reflexionó sobre su relación amorosa: “Por pololear con un Luksic perdí toda mi credibilidad”

La actriz nacional Loreto Aravena se refirió a su relación con Maximiliano Luksic, miembro de Canal 13, con quien mantiene una relación hace bastante tiempo.

En una entrevista con The Clinic la artista se refirió a los ataques que ha sufrido por estar junto al ejecutivo de la señal.

“Me han tratado muy mal“, partió señalando, asegurando que la han tildado de interesada.

“Yo llegué al 13 el 2008, a hacer la teleserie Preciosas. Entonces ha sido muy heavy la misoginia. Sólo por ser mujer… ¿Y sabes qué? Me enamoré”, narró.

En la misma línea continuó: “¡Me enamoré! ¿Es eso tan raro, tan terrible? Lo aprendí a conocer. Conocí al hombre detrás del apellido. Pero, claro, no se me invalida por mi trabajo. No, obvio que no. Pasé a ser ‘la mujer de"”.

Luego la actriz sostuvo: “Por pololear con un Luksi perdí toda credibilidad en la palestra pública. Yo soy de izquierda. Mi familia es de izquierda. Mi papá es primo de Carmen Gloria Quintana, la mujer que quemaron. Tengo familiares que se fueron al exilio. Y, claro, ahora me juzgan por pololear con Max“.