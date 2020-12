“¡Perturbador!”: El radical nuevo cambio de look de Camila Recabarren que incomodó seguidores 

Camila Recabarren sorprendió a sus seguidores con un nuevo cambio de look. La modelo compartió fotos de su nueva apariencia en su cuenta de Instagram y generó comentarios divididos.

Es necesario destacar que hace un tiempo Camila da que hablar por los diversos cambios que presenta su aspecto que —a juicio de algunos internautas— no le quedan bien. Por otra parte, algunos seguidores aplauden la valentía y libertad de la modelo, quien siempre siempre apuesta por estilos distintos.

Ahora, Camila Cortó su pelo casi totalmente y lo decoloró. Posteriormente compartió un registro en su cuenta de Instagram donde luce su nueva apariencia.

La publicación alcanzó 42.300 Me Gusta y múltiples comentarios donde se aplaude la nueva intervención.

“Me encantó 🤗”; “¡Todo lo que se ponga se le ve lindo por la cresta!❤️”; “Te felicito, los que te critican es solo porque les da miedo e inseguridad hacer algo diferente ” y “Me encanto tu cambio”, fue parte de lo que algunos escribieron.

Por otra parte, varios internautas criticaron el nuevo look de la modelo y le pidieron que deje de probar nuevos looks: “¡Perturbador! 😢”; “Camila deja de hacerte cosas tan raras… “; “No me gusto este look. Eres tan linda pero definitivamente no le achunto aquí”; “Cami no te hagas más cosas”; “Eso no es moda, es querer llamar la atención” y “Feo el color y el corte….. 😪”, expresaron varios internautas.

Revisa la publicación a continuación: