“No quiero provocar miedo”: Camila Recabarren reacciona ante comentario de seguidora en Instagram

La modelo Camila Recabarren reaccionó ante un particular comentario que le hizo una seguidora a través de la plataforma de Instagram.

En una de sus últimas publicaciones, donde la exchica reality luce su nuevo estilo de cabello, una usuaria le dijo que la había visto en un centro comercial, pero que le dio “miedo” pedirle una fotografía.

“Ayer te vi en el centro, te hubiera saludado pero me dio miedo que te molestaras”, le dijo una internauta a Recabarren. Ante esto, la modelo no dudó en responder con un extenso mensaje.

“No quiero provocar miedo, sólo que es la única cara que tengo, cara de orto jajajaja muy seria soy, si no ando caga de la risa cuando ando sola, porque igual me da cosa po 🙊🔥”, comenzó expresando la modelo.

A esto añadió: “Ya pero cuando se me acercan en buena me relajo ene. No me afecta parar a sacarme una fotito, me alegran los días, pero igual si ando con la Isa así yo cacho que solos se guardan las ganas pa respetar ese momento que es más de estar atenta a las necesidades de ella”, dijo finalmente.

