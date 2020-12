Pamela Díaz y su peor reality: “En La Granja VIP duré 5 días. Sentía que me podían linchar en la calle”

Pamela Díaz irrumpió mediáticamente en el reality show de Canal 13, La Granja VIP, donde se hizo conocida como la “Fiera”. En ese sentido, la actual animadora de televisión desclasificó cómo fue su corto paso por ese espacio de TV y las consecuencias que trajo.

“Duré cinco días y por eso me pusieron la ‘Fiera’. Yo ya estaba afuera cuando se emitió ese programa. Me echaron, me metieron a un hotel y el reality ya había partido, había estado cinco días y me echaron cagand…”, dijo en conversación con Francisco Saavedra.

Respecto a las repercusiones que trajo, Díaz afirmó que “iba en la calle y sentía que la gente me podía linchar. Una vez iba con mi mamá al mall y una muna me dijo ‘viste si no es tan linda la mina de la tele, el pelo feo, se cree rica la hueo…’ y yo como con ganas de pegarle un combo”.

“Solamente la miré y me fui, no hice nada. También me pasó lo mismo en el supermercado, que era antipática, pesada, pero la gente me tuvo paciencia”, cerró.